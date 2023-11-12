ندوة لـ«تعليم الفيوم» للتوعية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.. «صوتك مستقبلك»

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بالفيوم، ندوة للعاملين بإدارة أبشواي التعليمية، بعنوان «انزل شارك.. صوتك مستقبلك».

جاء ذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بحضور الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك لرفع الوعي بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي القادم.

كما تولت الندوة، تصحيح المفاهيم حول حق الممارسة في المشاركة السياسية، حيث بدأت الندوة بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت أحد معلمي المدرسة.

أهمية المشاركة الإيجابية الانتخابية

وأكدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، على أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي المقبل، وتصحيح المفاهيم حول حق الممارسة في المشاركة السياسة، وعدم الانصياع لمروجي الشائعات الذي يحاولون هز الثقة لدى المواطن بأهمية دوره خلال هذه المشاركة الوطنية.

كل مواطن جندي في مكانه

وأشارت وكيل الوزارة إلى ضرورة أن يقدر كل مواطن على أرض مصر، أنه جندي في مكانه يدافع عن أرض هذا الوطن الغالي «مصر الحبيبة»، وأنّ المسؤولية الوطنية تجاه الوطن تحتم على كل فرد داخل مصر أو خارجها، أن يشارك في التصويت الانتخابي في انتخابات الرئاسة لتعزيز المشاركة الوطنية والديمقراطية لبناء الوطن.

زيادة وعي المواطنين بأهمية التصويت

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان، إلى أنّ الندوة تهدف إلى المساهمة في زيادة وعي المواطنين بأهمية المشاركة، وزيادة نسبة التصويت من خلال رفع الوعي بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الرئاسية والانتخابية المقبلة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول حق الممارسة في المشاركة السياسية.

استكمال مسيرة التنمية والاستقرار

وأكدت وكيل تعليم الفيوم، ضرورة النزول إلى صناديق الاقتراع استكمالًا لمسيرة التنمية والاستقرار والأمن والأمان خلال الفترة الحالية، فيما تقدمت في نهاية الندوة برسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على الندوات بإدارة أبشواي التعليمية، ومركز النيل للإعلام بالفيوم، وذلك للجهد المميز في الندوة.

جاء ذلك بحضور ريحاب عريق وكيل المديرية، وخالد رئيس مجلس مدينة أبشواي، وهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشؤون التنفيذية بالمديرية، والدكتور حسين العشيري مدير إدارة أبشواي التعليمية، والدكتور أحمد رياض سيف النصر وكيل الإدارة، والمستشار أسامة العطفي، وحنان حمدى مدير برامج مركز النيل للإعلام.