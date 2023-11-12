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وزيرة الهجرة: جاهزية 134 لجنة في السفارات والقنصليات لانتخابات المصريين بالخارج

كتب:

شريف سليمان
10:10 م | الأحد 12 نوفمبر 2023
السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج

السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن هناك تعاونا كبيرا مع السفارات والقنصليات المختلفة فيما يتعلق باستعدادات الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحكم عملهم على الأرض واتصالهم الدائم بالمصريين الخارج.

وقالت جندي، خلال حوار خاص، ببرنامج «90 دقيقة» مع الإعلامية هبة جلال، المذاع على قناة «المحور»، أن هناك متابعة مع اللجان الانتخابات في السفارات والقنصليات العامة، حيث يوجد 134 لجنة انتخابية في السفارات والقنصليات بشكل عام وجاهزة، وهذا النوع من التنسيق مهم جدًا في سبيل التأسيس للمرحلة المقبلة.

وشددت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على أن مسألة المشاركة تحدٍ كبيرا ومهمة، ومصرون على أهميتها.

وزيرة الهجرة توجه رسائل للمصريين

ووجهت وزيرة الدولة للهجرة عددًا من الرسائل للمصريين بالخارج فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، مشددة على أهمية نزول المصريين بالخارج للانتخابات، بغض النظر عمن يصوتون له.

صوت المصريين أمانة

وواصلت: «صوتكم واجب وأن تكونوا مشاركين في مستقبل هذه الدولة.. ونحن حريصون على التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والتفاعل مع المصريين بالخارج، من خلال أشكال مختلفة».

وذكرت السفيرة سها جندي، أنه بداية من إعلان مرحلة ما قبل الانتخابات، أطلقت الوزارة حملة لحث المصريين بالخارج على الانتخاب، وتم عقد اجتماعات افتراضية مع أقطاب الجاليات المختلفة، ونحاول بقدر الإمكان أن تكون الاجتماعات بالقارات المختلفة، وتم إجراء اجتماع مع المصريين بالخارج في دول الخليج.

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