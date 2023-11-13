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تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق

كتب:

مارينا رؤوف
11:30 ص | الإثنين 13 نوفمبر 2023
الدواجن

الدواجن

انخفضت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 13-11-2023، في السوق المحلية وبورصة الدواجن، متأثرة بتحركات أسعار الأعلاف والعرض والطلب ومبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الإثنين 13-11-2023 بمختلف أنواعها سواء البيضاء أو البلدي في الأسواق وبورصة الدواجن، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الدواجن البيضاء

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء للكيلو 64 جنيهًا تسليم أرض المزرعة مقابل 65 جنيها في تعاملات أمس بتراجع بلغت قيمته جنيه واحد، لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 70 و75 جنيها للكيلو، وفق الأسعار التي تم تحديدها من قبل المبادرة الخاصة بخفض الأسعار.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

وسجل سعر الفراخ البلدي اليوم 110 جنيهات في المزارع، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 115 و120 جنيها للكيلو.

انخفاض أسعار الدواجن الحمراء

وسجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» انخفاضا ملحوظا حيث وصلت إلى89 جنيها في المزارع بدلا من 93 جنيها بانخفاض 4 جنيهات، لتباع للمستهلك بين 95 و110 جنيهات للكيلو.

أسعار البانيه اليوم

ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 150 و180 جنيها، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيها، والأوراك بين 70 و80 جنيهًا، وتختلف الأسعار بحسب كل منطقة، وبلغ سعر كيلو الكبدة 100 جنيه.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.