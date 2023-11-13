منتجات لا تستبدل ولا تسترجع مع بدء موسم التخفيضات.. ما هي؟

تشهد الفترة الحالية إقبالا كبير من المواطنين على شراء السلع والمنتجات الاستهلاكية، بالتزامن مع موسم التخفيضات الذى يتم إطلاقه من قبل منصات التجارة الإلكترونية والمحلات والذى يبدأ سنويا فى في الربع الأخير من العام.

استبدال السلع أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون أسباب

وقال الدكتور محمد حجازى استشارى تشريعات التحول الرقمي، إنه يجب على المواطنين الراغبين فى شراء أي منتج أو سلعة معرفة أن لديه الحق في استبدالها أو استراجعها، مشيرا إلي أنّ قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية تكفل للمستهلكين حق استبدال السلع أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال 14 يوما من استلامها دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.

السلع التي لا يجوز استبدالها أو إعادتها

وأضاف حجازي في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك استثناء في بعض السلع التي لا يجوز استبدالها أو إعادتها وفقا لقانون حماية المستهلك، وهي السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، والسلع التي تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، و الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها، وإذا كانت السلعة تعد من الحلي والمجوهرات وما فى حكمها، وأخيرا الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.

وبحسب ما أعلنته إحدى منصات التجارة العالمية التي تعمل فى مصر، فإن هناك إقبالا كبيرا على المنتجات المصرية بنسبة زيادة تصل 1000% لشراء المنتجات والسلع المحلية الصنع بعد.