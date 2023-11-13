رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي: رصدنا 2.8 مليون حالة تعد منذ 2011

قال المهندس أحمد ياسين، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، إنَّ هناك 95 ألف فدان من الأراضي الزراعية تعرضت للتعدي منذ عام 2011، وذلك بعدد 2 مليون و108 حالات، وتمّ إزالة ثلثي التعديات.

وأضاف «ياسين»، خلال لقاء عبر برنامج «8 الصبح» على قناة «DMC»، أنَّ هذه التعديات تسببت في خسارة الدولة كميات كبيرة من الإنتاج الزراعي، إذ تكفي إنتاجية هذه الأراضي 1.5 مليون نسمة، مشيرًا إلى أنَّ الدولة المصرية تواجه تحديًا كبيرًا في الحفاظ على الأراضي الزراعية، حيث مطلوب منها كل عام إضافة نصف مليون فدان على الأقل إلى الرقعة الزراعية.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، أنَّ هناك معاناة في استصلاح الأراضي الصحراوية، إذ تتعرض للتعدي أيضًا، لافتًا إلى أنَّ دولة رئيس الوزراء أصدَر قرارًا بتشكيل لجان مهمتها إزالة التعديات فور اكتشافها.