«الخزانة الأمريكية»: الوضع في إسرائيل يثير مخاوف إضافية على الاقتصاد

قالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، اليوم، إنّ الوضع في إسرائيل يثير مخاوف إضافية على الاقتصاد الأمريكي.

وأضافت «يلين»، خلال مؤتمر صحفي، أنّها لا تزال تتوقع تباطؤًا للاقتصاد الأمريكي قد لا يصل إلى حد الركود، مشيرة إلى أنّ الهجمات على إسرائيل أثارت مخاطر إضافية في هذا الصدد، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وأوضحت: «بالطبع الوضع في إسرائيل يثير مخاوف إضافية، لا أقول إنّ تباطؤ النمو أمر مؤكد تمامًا، لكنني ما زلت أعتقد أنّه المسار الأكثر ترجيحًا».