تحرير 90 محضرا تموينيا وضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية في سوهاج

أكد المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، تحرير 90 محضرًا تموينيًا، خلال حملة مكبرة على مستوى المحافظة.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

وأوضح وكيل تموين سوهاج لـ«الوطن»، شن حملات تموينية مكبرة على المحال والأسواق من مركز البلينا في جنوب المحافظة إلى ناحية مركز طما شمال سوهاج، وذلك من أجل ضبط الأسواق والأسعار ورصد المخالفات.

وأشار وكيل «تموين سوهاج»، إلى أن حملات التموين حررت محاضر تنوعت بين نقص في الوزن، وسلع مجهولة المصدر، وضبط جراكن بنزين معدة للبيع في مكانها غير الطبيعي «البنزينة»، فضلا عن عدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وامتناع عن البيع، إضافة للكشف عن سلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، وضبط منشأة بدون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش.

وأوضح، إبراهيم»، أنه تم تحرير المحاضر اللازمة، وإبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.