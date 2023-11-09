تحرير 22 محضرا في حملة تموينية مكبرة بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة تمي الأمديد، حملة تموينية مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية لبيع السلع الغذائية، والمحلات والأسواق وتضمنت الحملة المرور على المطاعم والمنافذ، لضبط الأسعار ومراقبتها وللقضاء على التلاعب والغش، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة ومعلنة أمام المواطنين، ولتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين.

نتائج الحملة التموينية على المنشآت الغذائية بتمي الأمديد

قال سيد النخيلي، رئيس مركز ومدينة تمي الأمديد، في بيان، إنه جرى شن حملات تموينية بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، وبتشكيل لجان خماسية مكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة، ومسؤولي البيئة والإشغالات، الذي يتم من خلالهم التفتيش على الأسواق والمحلات ويتم بموجبها تحرير المخالفات وأسفرت عن تحرير 22 محاضر متنوعة، ما بين تموين وعدم إعلان عن الأسعار ونقص في الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، كما ضمت الحملة مفتش الأغذية بالإدارة الصحية ومديري الأسواق والمعارض وقوة من شرطة البيئة والمسطحات.

تكثيف الحملات لتطهير الأسواق بالدقهلية

قال رئيس مجلس مدينة تمي الأمديد، إنه جرى المرور على 25 منشأة متنوعة والتفتيش على المحلات التجارية والمجازر وثلاجات حفظ اللحوم، وجرى إعدام 120 كيلو لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومتغيرة الخواص، مشددا على تكثيف الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، واللجنة مستمرة في أعمالها لإعادة الانضباط للسوق وحماية المستهلك، حرصا وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين