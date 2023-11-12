متى تنتهي مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج؟

شهدت مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، إقبالا كبيرا، خلال الأسبوع الأول بعد مدها لثلاثة أشهر، حيث سجل نحو 100 ألف مواطن من المقيمين بالخارج طلباتهم إلكترونيًا؛ للانضمام للمبادرة.

تاريخ انتهاء مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

ووفقًا لوزارة المالية، تنتهي مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج في 30-1-2024، وهذا التاريخ هو تاريخ انتهاء العمل بالمبادرة بعد أن تقرر مدها لمدة ثلاثة أشهر.

مد مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

وكان قد صدر قانون بمد مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من 30 أكتوبر 2023.

وأعلنت سها الجندي، وزيرة الهجرة، فتح باب استيراد سيارات المصريين بالخارج لمدة ثلاثة أشهر، مؤكدة أن هذه المبادرة جاءت تنفيذًا لطلبات المصريين بالخارج، وتأتي أهمية هذه المبادرة بالنسبة للمصريين بالخارج، كونها دون جمارك أو ضرائب أو رسوم.

مميزات جديدة بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

- تسريع إجراءات إصدارالموافقات الاستيرادية لسيارات المصريين بالخارج.

- الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية الموافقة الاستيرادية الممتدة لـ5 سنوات.

- يجوز للمصريين بالخارج اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت خلال 5 سنوات، وتخصيص لجنة دائمة بالمنافذ لتذليل أي عقبات وضمان تيسير الإفراج الجمركي.

- لأول مرة خط ساخن يتلقى الاتصالات الدولية للرد على استفسارات المقيمين بالخارج.

- تحديث قوائم السيارات وفقاً لسنة الصنع في يناير من كل عام، وتكون العبرة بعام الصنع في تحديد المبالغ المطلوب تحويلها في الوديعة البنكية.

- سداد ودائع المصريين بالخارج في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت الاستحقاق.

- سند استحقاق على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية.