تفاصيل حالة الطقس اليوم.. تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية (فيديو)

قالت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه بعد الـ 48 ساعة الماضية والتى شهدت تقلبات جوية وحالة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية، بالإضافة الى سقوط الأمطار في المحافظات المختلفة، سنشهد اليوم تحسنًا فى الأحوال الجوية عن أمس بشكل كبير، كما ستقل كميات الأمطار وتكون موجودة فقط فى بعض المناطق المتفرقة من الجمهورية لكنها أقل بكثير عن الأمس.

استمرار لتأثير المنخفض الجوي

وأضافت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « صباح الخير يا مصر»، على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، قائلًة: «من المتوقع أن يكون هناك استمرار لتأثير المنخفض الجوى لكنه أقل تأثيرًا من الأمس وأول أمس، كما أن الأمطار ستكون خفيفة، ومتوسطة فى بعض الأماكن الساحلة المطلة على البحر المتوسط، والسواحل الشمالية وكذلك بعض المناطق من محافظات الوجه البحري».

وتابعت: «قد تمتد الأمطار الخفيفة إلى بعض المناطق من محافظات القاهرة الكبري أو جنوب سيناء أو سلاسل جبال البحر الأحمر، لكنها غير مؤثرة تمامًَا على أى أعمال يومية، وستكون على فترات متقطعة فى اليوم وبمناطق دون الأخرى، كما أن درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام»