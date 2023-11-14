مزارعو كفر الشيخ يستعيدون ذكرياتهم مع جني القطن قبل 40 عاما: «اليومية 2 جنيه»

يستمر مزارعو كفر الشيخ في جني محصول القطن، بينما يستعيدون الذكريات قبل 40 عاما، حيث كانت اليومية قدرها 2 جنيه فقط في اليوم، وكانوا يجمعون المحصلو بـ«حذية القطن»، وهي عبارة عن جلباب من القماش يلفه المزارع حول وسطه ويجمع القطن فيه.

جني القطن من 2 حتى 150 جنيها ووجبة لحم

وقال عثمان عبد السلام، مزارع، من أبناء محافظة كفر الشيخ، إنه يبلغ من العمر نحو 59 عامًا، وشهد جني القطن عندما كانت اليومية جنيهين فقط، مضيفًا: «كان لنا في اليوم ساعة راحة لتناول الغداء، كانت أيام جميلة نقضي يومنا في جني القطن، ونردد أغاني الزمن الجميل، وسط تدفق الخير الوفير وملء أكياس القطن، لنزوج الأولاد، ونبني ونعمر بالبناء، جراء بيع المحصول، هذه ذكريات خالدة في الأذهان، واليوم نجني القطن بيومية 150 جنيها، ووجبه لحم».

ويروي محمد عبد الله، مزارع من أبناء كفر الشيخ، أنه عاصر عرش الذهب الأبيض القطن، مع والده، مضيفًا: «كان الخير كتير، وننتظر وقت جني القطن لنشتري كل ما يلزمنا شراء ملابس جديدة قطنية، ونخطب للأولاد، ونشتري أدوات منزلية وغيرها، ولا تنسي أبدًا أن القطن هو مصدر الخير لنا حتي اليوم، تعيش معنا تلك الذكريات والتي يتوارثها الأبناء».

زراعة القطن في كفر الشيخ

وقال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مزارعي المحافظة يهتمون بزراعة محصول القطن بشكل كبير، حيث تبلغ مساحة القطن طويل التيلة والقطن فائق الطول، بنحو 85 ألف فدان قطن، مشيرًا إلى أن تلك المساحة تمثل ثلث مساحة المنزرع من القطن في محافظات مصر، موضحا أن الفدان ينتج في ما بين 6 إلى 7 قناطير قطن، من صنفي 94، و 96.