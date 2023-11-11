7 معلومات هامة عن صنف القطن «جيزة 97».. يزرع في محافظتين فقط

قال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، إن صنف القطن «جيزة 97» هو من أصناف القطن طويل التيلة، ويتميز بإنتاجية وفيرة، حيث يزرع في محافظتين فقط في مصر، وهما المنوفية والقليوبية، وهو من الأقطان الناعمة، والأصناف الحديثة لمحصول القطن التي تزرع في بعض محافظات الجمهورية.

موطن زراعة صنف القطن جيزة 97

وأوضح الدكتور «محمد»، في تصريحات خاصة لـ«للوطن»، أن حقول زراعة صنف القطن جيزة 97 الرئيسية هي المنوفية، بمساحة تقدر ما بين 4 حتى 5 آلاف فدان من هذا الصنف، علاوة على أنه يتم زراعة مساحة بسيطة من هذا الصنف في القليوبية، حيث تجود التربة بتلك المحافظتين في زراعته.

7 مميزات لصنف القطن جيزة 97

وأشار أن صنف القطن جيزة 97، يتميز بالتالي :

- التكبير من حيث النضج للمحصول.

- قصر دورته من حيث الزراعة في الحقل لنحو 140 يوماً تقريباً.

- إنتاجية فائقة تبدأ من 7 حتى 8 قناطير قطن للفدان الواحد.

- يتميز صنف جيزة 97 بالمتانة العالية والتي تتساوي مع نوع القطن جيزة 97.

- يتميز صنف 97 بنسبة تصافِ عالية.

- يتميز صنف جيزة 97 أنه فائق النعومة.

- كما يتميز أنه صنف قطن له كفاءة غزل عالية.