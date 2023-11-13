محلل سياسي عن الأوضاع في غزة: لا يمكن التعويل على موقف دولي لوقف العدوان

قال المحلل السياسي مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ منظمات المجتمع المدني مثل العفو الدولية أو أطباء بلا حدود أو منظمة الصحة العالمية أو هيومن رايتس ووتش أو الهلال الأحمر وغيرها نشأت داخل العالم الغربي ولها مصداقية عند الشارع الأوروبي بشكل كبير.

منظمة العفو الدولية جمعت توقيعات لوقف إطلاق النار في غزة

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أنّ منظمة العفو الدولية تحدثت عن تجميع مليون توقيع لإنقاذ غزة من الهلاك والدمار وهو شيء جيد في ظل الظروف الصعبة التي يتعرض لها المدنيين.

مفوض عام منظمة أونروا

وتابع نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، «لا يمكننا التعويل كثيرا على الدور الدولي في وقف العدوان، ولكننا نكسب أرضية تعاطف على النطاقين الدولي والإقليمي، حيث تحدث مفوض عام منظمة أونروا عن إحساس المواطن الفلسطيني بتخلي العالم عنه، وبالتالي فإن الواقع الدولي مهين للغاية، حتى إن المستشار الألماني أولاف شولتز تحدث عن رفض إطلاق النار لأن حماس تتعافى، والأمل الوحيد هي نداءات المنظمات الغربية التي بدأت تخرج من ضمير إنساني».