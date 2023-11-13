في جولة مفاجئة.. محافظ الإسكندرية يتفقد اليوم الدراسي بمدرسة الطليعة

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بجولة مفاجئة اليوم، بمدرسة الطليعة الابتدائية بنطاق حي غرب، للوقوف على انتظام سير العملية التعليمية بالمدرسة والتأكد من توفير مناخ تعليمي جيد داخل المدارس الحكومية.

تفاصيل مدرسة زارها محافظ الإسكندرية بشكل مفاجئ

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم الاثنين، فإن المحافظ تفقد فصول المدرسة البالغ عددها 20 فصلا وتضم إجمالي 975 طالبا وطالبة.

محافظ الإسكندرية: نحرص على خلق مناخ تعليمي جيد لأبنائنا الطلاب

كما استفسر محافظ الإسكندرية من الطلاب والمعلمين عن كافة احتياجاتهم، مؤكدًا حرص محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم على خلق مناخ تعليمي جيد لأبنائنا الطلاب.

جاء ذلك بحضور؛الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، و عادل حسين مدير عام إدارة غرب التعليمية، والمهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، و امال ابراهيم السيد مديرة مدرسة الطليعة الابتدائية.

تفاصيل مدارس الإسكندرية في العام الدراسي الحالي

جدير بالذكر أن العام الدراسي الحالي في الإسكندرية يشهد وجود 2805 مدارس في مختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي «عام وخاص وفني»، بإجمالي عدد 1,445,609 طلاب وطالبات.