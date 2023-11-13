بدء مزاد السيارات الحكومية في نادي الجيزة الرياضي.. اعرف التفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية في وزارة المالية، المشرف على مزادات مصلحة الجمارك والمصالح الحكومية، أنها بدأت مزاد السيارات الحكومية الساعة الـ12 ظهرا.

أنواع السيارات المعروضة في مزاد السيارات الحكومية

ويضم المزاد عددا من السيارات من بينها سيارة رينو لوجان، وميتسوبيشي بيك اب، وجي ام سي، ومازدا 323، وبيجو 406 ، وبيجو 405 ، ودايو نوبيرا، وجيب شيروكي .

ويقام المزاد في نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بالجيزة.

ويتبع مزاد السيارات المقام اليوم سيارات تتبع العديد من الجهات ومنها رئاسة الجمهورية، ووزارة التجارة والصناعة، ومديرية العمل بالقليوبية، ومحافظة القاهرة، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وهيئة النظافة والتجميل.

ووفق الشروط المنصوص عليها من الهيئة فإن عملية البيع تتم بشرط دفع التأمين الابتدائي الذي يصل إلى 10 آلاف جنيه، إضافة إلى دفع 20% فور رسو المزاد.

كراسة الشروط

وكل من يرسو عليه المزاد يجب عليه تسديد 30% من قيمة السيارة بمجرد رسو المزاد، وفق كراسة الشروط، وفي حال عدم السداد في نفس اليوم لا يتم استرداد قيمة التأمين، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع