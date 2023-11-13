كارثة إنسانية في غزة.. جثث الفلسطينيين تعاني تحت الأنقاض (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان «أجساد الفلسطينيين ليست في مأمن.. لا فوق الأرض أو تحتها».

وذكر التقرير: «الواقفون فوق الأنقاض مثل الراقدون تحتها، الكل أصبح هدفا عسكريا مطلوب القضاء عليه، أجساد الفلسطينيين ليست في مأمن من بطش إسرائيل في أي مكان، لا فوق الأرض وهم أحياء يحاولون النجاة، ولا تحت الأرض وهم أموات ينتظرون إكرامهم من خلال دفنهم، لم يعد هناك وقت أو فرصة لنجدة أي فلسطيني».

وأضاف أنّ «وزارة الصحة الفلسطينية تؤكد أنّ أعداد المفقودين أكثر من الأطفال والنساء مما يعتقد أنّهم قتلوا تحت نيران القصف الغاشم يرتفع في كل لحظة مع استمرار العدوان»، محذّرة من كارثة صحية ستنجم عن تراكم الجثث تحت الأنقاض.

وتابع: «خبراء الصحة يؤكدون أنّ تراكم الجثث دون القدرة على دفنها قد يؤدي إلى كارثة صحية كبرى ناتجة عن تعفن الجثث وتحللها، ما قد يؤدي إلى ظهور بؤر تلوث تنقل البكتيريا والفيروسات وتنتشر معها الأوبئة مثل الكوليرا وأمراض مناعية أخرى».