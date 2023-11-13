مؤرخ فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يحاول اغتيال مستقبل بلادنا

قال المؤرخ والكاتب السياسي الفلسطيني عبد القادر ياسين، إنّ زيارة وزير الحرب الإسرائيلي موشيه ديان في العام 1965 إلى فيتنام، علّمته أنّ الطرف المهاجم يمكنه الانتصار إذا نجح في أن يلحق الألم الشديد بالشعب المدافع، وشقّ صفوفه.

وأوضح ياسين، خلال مداخلة هاتفية على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، أنّ إسرائيل طبقت هذه الدروس في صراعها مع الفلسطينيين، فعلى سبيل المثال تقتل إسرائيل المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك الأطفال، بهدف إرهاب السكان الفلسطينيين وكسر روحهم المعنوية، واغتيال المستقبل الوطني الفلسطيني.

وانتقد المؤرخ الفلسطيني، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ادّعى أنّ الخير سينتصر على الشر في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، متابعا أنّ نتنياهو وأسلافه هم من يمثلون الشر، حيث سرقوا الأرض الفلسطينية وطردوا الفلسطينيين من بيوتهم، ويتخيّلون أنّه يمكنه الانتصار في النهاية.