رئيس الوزراء الفلسطيني: نصارع في جميع الدوائر الدولية لوقف العدوان على شعبنا

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إننا نصارع في جميع الدوائر الدولية لوقف عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وتأمين إيصال الطعام والدواء إلى جميع مناطق قطاع غزة، خاصة الشمال، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل كل ما هو ممكن لإنقاذ أهلنا هناك.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، في كلمته خلال جلسة الحكومة اليوم، برام الله، رفضه إنشاء مخيمات للنازحين وهو ما يطلبه جيش الاحتلال الإسرائيلي من المنظمات الدولية، مشيرا إلى ضرورة عودة المواطنين الفلسطيني إلى بيوتهم، قائلا: «في تاريخ فلسطين المؤقت دائم».

اشتيه: لا حق للمعتدي في الدفاع عن النفس

وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن أسفه من نداءات بعض الدول «بحق إسرائيل في الدفاع نفسها»، قائلا: «لا حق للمعتدي في الدفاع عن النفس» والفلسطينيون هم الضحايا.

وطالب أشتيه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، بالمظلات كما حصل في تجارب مختلفة في العالم، مطالبا بفتح ممرات إغاثة وعدم حصرها بمعبر رفح فقط.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني في كلمة إلى تنفيذ فوري لقرارات الجامعة العربية، خاصة تلك المتعلقة بالإغاثة، وإنشاء ممر مائي بين قبرص وغزة.