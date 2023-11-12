كيف ودع نجوم الفن الراحل عثمان محمد علي؟

ودع عدد كبير من الفنانين الممثل القدير عثمان محمد علي عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا، والذي رحل عن عالمنا منذ ساعات بعد صراع مع المرض «جلطة في المخ» والتي تعرض لها منذ عامين تقريبا، إلا أن مضاعفاتها تسببت في وفاته داخل إحدى غرف العناية المركزة بالقاهرة.

ونعى صلاح عبد الله الراحل عبر موقع «X»: «شرفت بالعمل معه أكثر من مرة فكان دائماً الأخ الأكبر الطيب الهادئ الناصح الصالح المتصالح المتسامح المحب للجميع المحبوب جداً من كل من تعامل معه أسألكم الفاتحة والدعاء للفنان القدير الفصيح بمعنى الكلمة أستاذنا»، كما كتب نبيل الحلفاوي:«رحم الله الفنان الراقي المحترم عثمان محمد علي وخالص العزاء للزميلة سلوى عثمان وباقي أسرته وتلاميذه ومحبيه وللساحة الفنية».

النجوم ينعون عثمان محمد علي

وكتب عمرو الليثي: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنان عثمان محمد علي في ذمة الله بعد صراع مع المرض .. ربنا يرحمه»، وكتب إدوارد: «مع السلامة يا عم حسين ربنا يرحم الفنان الكبير عثمان محمد علي ويصبر بنته الفنانة سلوى محمد علي ربنا يرحمك».

كما نعى الراحل كل من حمادة هلال، أحمد الشامي، عزوز عادل، نهال عنبر، أشرف زكي.

نقابة المهن التمثيلية تنعى الراحل

ونعت نقابة المهن التمثيلية الراحل وكتبت في بيان لها: «تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى؛ وفاة الفنان القدير عثمان محمد علي، وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل، ولابنته الفنانة سلوى عثمان؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».