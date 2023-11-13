وصول جثمان الفنان عثمان محمد علي إلى مسجد الشرطة استعدادا لصلاة الجنازة

وصل جثمان الفنان عثمان محمد علي قبل قليل إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث تُقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر، بحضور أسرته وعدد من الفنانين، على أن يوارى الجثمان الثرى في مقابر العائلة على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان الفنان عثمان محمد علي، وافته المنية مساء أمس عن عمر ناهز 88 عامًا، داخل أحد المستشفيات، بعد صراع مع المرض.

وجاء آخر ظهور للفنان عثمان محمد علي، قبل نحو شهرين، على هامش تكريمه في الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، في شهر أغسطس الماضي، ليعيش وقتها لحظات من السعادة، خاصة وأنّه كان بعيدًا عن الساحة الفنية والأضواء منذ عامين تقريبًا، لإصابته بنزيف في المخ.

بدأ الفنان عثمان محمد علي، حياته بالعمل مستشارًا في كلية الإعلام لتصحيح اللغة والنطق أمام الكاميرا، ثم عمل بأحد بنوك الإسكندرية، أما عن بدايته الفنية فقد كانت عبر الكثير من المسلسلات الإذاعية في إذاعة الإسكندرية، وشارك فى أول مسلسل إذاعي وهو «حب وإلهام» عام 1954.