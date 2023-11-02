أرقام الإبلاغ عن مخالفات البناء بالمحافظات.. إليك الخريطة الكاملة

أعلنت جميع المحافظات الخريطة الكاملة لأرقام الإبلاغ عن مخالفات البناء بمختلف أشكالها سواء التعدي على الأراضي الزراعية، أو أملاك الدولة، فضلًا عن البناء دون ترخيص داخل الحيز العمراني، ضمن خطة التصدي لظاهرة البناء على الرقعة الزراعية، لاسترداد حق الدولة والشعب ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» الخريطة الكاملة لأرقام الإبلاغ عن مخالفات البناء بجميع المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان، وذلك لكي يتمكنوا من الإبلاغ عن المخالفات حرصًا على حقوقهم وحقوق أبنائهم.

قائمة أرقام الإبلاغ عن مخالفات البناء

وخصص اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عدة أرقام للإبلاغ عن مخالفات البناء من خلال مبادرة «صوتك مسموع» والتي تضمنت الخط الساخن للإبلاغ عن مخالفات البناء عبر الرقم «1533» فضلًا عن الأرقام الآتية «0220544041» أو «0220544052» أو عبر تطبيق الواتس آب على الرقم «01150606783».

أرقام شكاوى وزارة الزراعة

وخصصت وزارة الزراعة عدة أرقام لتلقي البلاغات حول التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، وحفظ هيئة الدولة وحقوق الشعب والأجيال المقبلة، من خلال الخط الساخن «19561» أو عبر واتس آب من خلال الأرقام «011118667711» أو «01111866710».

الإبلاغ عن مخالفات البناء في القاهرة

وفيما يخص أرقام الإبلاغ عن مخالفات البناء في القاهرة فإنّها تتم من خلال الخط الساخن للمحافظة عبر الرقم «15496».

الإبلاغ عن مخالفات البناء بالجيزة

وضمت أرقام الإبلاغ عن مخالفات البناء بالجيزة الخط الساخن رقم «114» أو واتس آب عبر الأرقام «01016050453» أو «01030113022»، أو الأرضي عبر الأرقام «35869371» أو «35869193» أو «35863004» أو «35855722»، أو من خلال واتس آب غرفة العمليات المركزية عبر الرقم «01152860444».

الإبلاغ عن مخالفات البناء الدقهلية

وتستقبل غرفة عمليات محافظة الدقهلية اتصالات المواطنين للإبلاغ عن مخالفات البناء بنطاق الدقهلية عبر الأرقام الخط الساخن «114»، أو تليفونات «0502314880» أو «0502327792» أو «0502316644» أو رقم واتس محافظة الدقهلية على رقمي «01098992846» و«01098891563».

الإبلاغ عن مخالفات البناء بالإسكندرية

وخصصت الأجهزة التنفيذية رقم الخط الساخن للإبلاغ عن مخالفات البناء بالإسكندرية من خلال الرقم «114»، أو الرقم «4234131» أو«4234132» أو«4234133» أو«4234134» أو «4234135» أو «4234136» أو الموبايل رقم «01212013337».

الإبلاغ عن مخالفات البناء بالفيوم

وتستقبل غرفة العمليات الإبلاغ عن مخالفات البناء بالفيوم عبر الأرقام الخط الساخن «114» أو «0842168041» أو«0842168042» أو «0842168043».