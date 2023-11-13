نتيجة قرعة الحج اليوم في 6 محافظات.. الرابط وخطوات الحصول عليها

ينتظر اليوم مواطنو 6 محافظات معرفة نتيجة قرعة الحج 2024 ليكون بعضا منهم على موعد مع زيارة بيت الله الحرام، لتصيب الفرحة قلوبهم، بينما ينتظر الآخرون ممن لم يحالفهم الاختيار هذا العام الفرصة في الأعوام المقبلة.

تجري اليوم الاثنين مديريات الأمن قرعة الحج 2024 في محافظات البحيرة وبورسعيد والغربية وبني سويف وجنوب سيناء وأسوان.

أماكن إعلان قرعة الحج 2024

وتنشر «الوطن» لمتابعيها أماكن متابعة نتيجة قرعة الحج 2024 في 6 محافظات اليوم حيث تجرى القرعة العلنية ويمكن للمتقدمين معرفة النتيجة مباشرة في:

- مديرية أمن محافظة البحيرة بدمنهور

- مديرية أمن محافظة بورسعيد

– مديرية أمن محافظة الغربية

– مديرية أمن محافظة بنى سويف

- مديرية أمن محافظة جنوب سيناء

– مديرية أمن محافظة أسوان.

رابط نتيجة قرعة الحج 2024

بينما أتاحت وزارة الداخلية رابطا إلكترونيا على بوابة الحج الموحدة يمكن معرفة نتيجة قرعة الحج 2024 إلكترونيا منه من هنا، بعدة خطوات هي:

- الدخول إلى بوابة الحج المصرية الموحدة على موقع وزارة الداخلية

- كتابة الرقم القومي للمتقدم.

- كتابة كود التحقق الظاهر على الموقع.

- لتظهر نتيجة المتقدم فائز أو غير فائز.

أوراق قرعة الحج 2024

ويجب على المتقدم بعد إعلان النتيجة تقديم عدة أوراق منها:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- شهادة صحية رسمية.

- صورة الرقم القومي للمرافق إن وجد وشهادة صحية له.