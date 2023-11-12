بكاء وسجود شكر.. أبرز مظاهر الفرحة بعد إعلان قرعة الحج 2024 بالدقهلية

شهدت نتيجة قرعة الحج 2024 في محافظة الدقهلية، عددا من مظاهر الفرحة من بكاء ودموع فرحة وسجود شكر وزغاريد التي ضجت داخل نادي الشرطة في مدينة المنصورة بعد إعلان أسماء الفائزين في القرعة.

مظاهر الفرحة بعد نتيجة قرعة الحج 2024 بالدقهلية

رصدت عدسة «الوطن» مظاهر الفرحة التي عمت أرجاء نادي الشرطة في مدينة المنصورة وترصد سجود «زينب عبد الرحمن» ابنة مدينة طلخا شكر لله بعد إعلان اسمها من الفائزين.

تقول لـ«الوطن» باكية، قدمت في قرعة الحج على مدار 4 سنوات من خلال وزارة الداخلية ولكن لم يحالفني الحظ، لم يتملكني اليأس إطلاقا، كنت أتقدم لها أنا وزوجي، والعام الماضي زوجي فاز بقرعة الحج 2023، ولم يذكر اسمي وشعرت بأن الله سيجبر بخاطري وسأفوز العام الذي يليه وبالفعل إحساسي كان في محله واستجاب الله لدعواتي وفزت بالحج هذا العام 2024 بعد زوجي مباشرة وأيقنت بأن كل شيء بأوان».

وعلى نفس السياق، تزغرد «هناء السيد» ابنة مدينة المنصورة بعد إعلان إسمها في نتيجة قرعة الحج 2024، وتقول تقدمت على قرعة الحج على مدار 4 سنوات متتالية اخوتي جميعهم أدوا فريضة الحج ماعدا أنا وكانوا دائما يتابعون القرعة وإجراءاتها ويقدمون لي ولكن دون جدوى دعوت الله كثيرا في ليلة القدر في شهر رمضان الماضي وتوسلت إلى الله عزوجل أن يستجيب وأن هذه أمنيتي الوحيدة التي أتمناها وكنت على يقين بأن الله سيستجيب قام أخي بإدراج اسمي هذا العام وبالفعل فزت بأداء فريضة الحج التابعة لوزارة الداخلية ودون شعور مني أطلقت الزغاريد أشعر بسعادة كبيرة عشان هلمس الكعبة المشرفة أخيرا».

998 فائزا في قرعة الحج 2024 بالدقهلية

أعلنت مديرية أمن الدقهلية، اليوم الأحد، نتيجة قرعة الحج 2024 التي تنظمها وزارة الداخلية، موضحة أسماء الفائزين بمختلف مدن ومراكز المحافظة وعددهم 998 شخصا من أصل 2907، بحضور اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، والشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، وعدد من القيادات والأهالي.