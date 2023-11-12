وظائف شاغرة بالمركز القومي للبحوث.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

أعلن المركز القومي للبحوث، فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف الشاغرة بإدارته المختلفة عن طريق الندب الكلى للعاملين بالجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل الوظائف الشاغرة، والشروط العامة لشغل الوظائف والمستندات المطلوبة للتقديم على الوظائف وفقا لما أعلن المركز القومي للبحوث.

الوظائف الشاغرة

- أخصائي شؤون إدارية ثالث.

- أخصائي شؤون إدارية ثاني.

- أخصائي شؤون مالية ثالث

- مسؤول مشتريات ثاني.

- محامي ثالث.

الشروط العامة للقبول في الوظائف

- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

-أن يكون المتقدم قائما بالعمل فعليا بإحدى الوظائف الحكومية.

- استيفاء بيان حالة وظيفية حديث عن شهر أكتوبر الماضي ومعتمدا ومختوما من جهة العمل الأصلية موضحا به التالي:

1- الاسم رباعي.

2- الرقم القومي.

3- المؤهل الحاصل عليه المتقدم للوظيفة.

4- المجموعة النوعية التي ينتمي لها.

5- التدرج الوظيفي.

6- تقرير تقويم الأداء الوظيفي عن آخر عامين.

7- الجزاءات الموقعة إن وجدت.

المستندات المطلوبة للتقديم للوظائف

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- موافقة جهة العمل الأصلية على الندب.

- خطاب موجه للمركز يفيد بأن المتقدم خاضع لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ومن ضمن العاملين المعينين على باب أول أجور ووظائف دائمة بموازنة الدولة وليس على حساب صناديق خاصة أو تمويل ذاتي.

- صحيفة الجزاءات موضحا به بيان بالجزاءات التأديبية الموقعة على المتقدم في حال وجودها وما صدر ضده من أحكام قضائية.

-بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحا به الاسم وتاريخ التعيين الفعلي والفرضي والمجموعة النوعية.

كيفية التقديم على الوظائف

يتم تقديم الطلبات بمكتب أمين عام المركز حاليا وحتى 5 ديسمبر المقبل مع كتابة رقم الموبيل الشخصي للمتقدم.

وسوف يتمّ إخطار المسوفين للشروط هاتفيا بالموعد المحدد للمقابلة الشخصية بعد دراسة الطلبات المقدمة من اللجنة المشكلة من قبل رئيس المركز.