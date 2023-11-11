وظائف خالية للخريجين برواتب مجزية.. «الحق قدم واستغل الفرصة»

أعلن موقع توظيف مصر التابع لوزارة الشباب والرياضة، توفر عدد من الوظائف الشاغرة داخل بعض شركات القطاع الخاص، المتخصصة في الصناعات الغذائية، وذلك لخريجي الكليات المناسبة، لشغل وظائف مهندسي جودة.

وتقدم لكم «الوطن» عبر السطور التالية، متطلبات الوظيفة وشروطها، وما تحتوي عليه من مميزات، ضمن خدماتها المقدمة لجمهور قرائها.

متطلبات الوظيفة

وأوضح موقع التوظيف «فرصنا»، أنّ هناك عددًا من الشروط والمتطلبات التي يجب توافرها في من يرغب بالتقدم لشغل هذه الوظيفة، وهي كالتالي:

- مؤهل عالي بكالوريوس (زراعة - علوم).

- الجنس المطلوب ذكور فقط.

- إجادة اللغة الانجليزية بمستوى جيد.

- السن المطلوبة من 24 إلى 28 سنة.

- إجادة الحاسب الآلي بمستوى جيد.

- مايكروسوفت أوفيس بمستوى جيد.

- مستوى خبرة متوسط من سنة إلى 3 سنوات في مجال الصناعات الغذائية، ويفضل أنّ تكون في المكرونة والمطاحن.

- أنّ يتناسب معه العمل في شيفتات متغيرة.

المميزات

تحتوي الوظيفة المعلنة على عدد من المميزات، كالتالي:

- رواتب مجزية.

- تأمينات اجتماعية وصحية.

- فرص للتطوير والترقية.

للتقديم يرجي إرسال السيرة الذاتية «cv» على الواتساب: 01112443413