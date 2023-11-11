وظائف خالية بمرتبات مجزية لجميع المؤهلات الدراسية.. الشروط المطلوبة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية عن وظائف خالية لجميع المؤهلات الدراسية، وذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) مع ميكروسوفت ومؤسسه كير للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم المفتوح للتوظيف لشركه فتح الله بيت الجملة.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الوظائف الخالية لجميع المؤهلات، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف وكيفية التقديم لها، والتي جاءت كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- منسق ممرات، ويشترط حصوله على مؤهل متوسط أو عالي.

2- بائعين جزارة وبقالة وخضار وفاكهة وعطارة، ويشترط حصولهم على مؤهل متوسط أو عالي.

3- أفراد أمن، ويشترط حصولهم على مؤهل متوسط أو عالي.

4- كاشير، يشترط حصوله على مؤهل عالي.

5- محضر طلبات، ويشترط حصوله على مؤهل عالي.

6- مسؤول استلام، يشترط حصوله على مؤهل عالي.

7- مراقب مخزون، ويشترط حصوله على مؤهل عالي.

8- أخصائي تسويق حاصل على مؤهل عالي.

حقوق ومميزات الوظائف

- تقدم الشركة للعاملين بها رواتب مجزية.

- توفر الشركة للعاملين بها تأمين طبي واجتماعي.

- تقدم الشركة للعاملين بها وجبات غذائية.

- توفر الشركة للعاملين سكن مجهز.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف لديه موقف واضح من الخدمة العسكرية.

- أن يكون المتقدم للوظائف يتراوح عمره بين 20 إلى 40 عاما.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية من الشباب والرياضة التوجه لمركز شباب مدينة بلبيس يوم الأحد 12 نوفمبر 2023، من الساعة 10 صباحا وحتى 3 عصرا.