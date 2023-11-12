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جامعة عين شمس تطلب وظائف جديدة.. اعرف الشروط ومواعيد التقديم

كتب:

إلهام الكردوسي
08:40 ص | الأحد 12 نوفمبر 2023
جامعة عين شمس

جامعة عين شمس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل الوظائف المطلوبة في جامعة عين شمس، وبينها المؤهلات المطلوبة والمستندات المطلوبة ومواعيد التقديم.

الوظائف المطلوبة

- 32 طبيب أسنان مقيم عن طريق الإعارة.

شروط الوظائف

1- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان من كلية طب الأسنان جامعة عين شمس.

2- أن يكون حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل من دفعة 2019-2020.

3- أن يكون مصري الجنسية.

4- ألا يكون الطبيب جرى ترشيحه لوظيفة طبيب مقيم في إعلان سابق ولم يتسلم الوظيفة أو تنازل عنها أو سبق تعيينه أو ما زال يعمل بها واستقال منها.

5- على موظفي الحكومة والقطاع العام التقدم بطلباتهم مرفق بها موافقة صريحة من جهة العمل على التقدم للإعلان.

6- موقف من التجنيد للذكور.

المستندات المطلوبة

شهادة التخرج أصل – شهادة الامتياز– تصريح مزاولة المهنة – الموقف من التجنيد – صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية - موافقة صريحة من جهة العمل علي التقدم للإعلان – صحيفة حالة جنائية موجهة لكلية طب الأسنان جامعة عين شمس.

طريقة التقديم

تقدم الطلبات شخصيا باسم الدكتور عميد الكلية بمقر كلية طب الأسنان – جامعة عين شمس.

مواعيد التقديم

وفقا لإعلان بوابة الوظائف الحكومية يكون التقديم من 12 وحتى 26 نوفمبر الجاري.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي