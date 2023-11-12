جامعة عين شمس تطلب وظائف جديدة.. اعرف الشروط ومواعيد التقديم
كتب:
إلهام الكردوسي
08:40 ص | الأحد 12 نوفمبر 2023
جامعة عين شمس
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل الوظائف المطلوبة في جامعة عين شمس، وبينها المؤهلات المطلوبة والمستندات المطلوبة ومواعيد التقديم.
الوظائف المطلوبة
- 32 طبيب أسنان مقيم عن طريق الإعارة.
شروط الوظائف
1- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان من كلية طب الأسنان جامعة عين شمس.
2- أن يكون حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل من دفعة 2019-2020.
3- أن يكون مصري الجنسية.
4- ألا يكون الطبيب جرى ترشيحه لوظيفة طبيب مقيم في إعلان سابق ولم يتسلم الوظيفة أو تنازل عنها أو سبق تعيينه أو ما زال يعمل بها واستقال منها.
5- على موظفي الحكومة والقطاع العام التقدم بطلباتهم مرفق بها موافقة صريحة من جهة العمل على التقدم للإعلان.
6- موقف من التجنيد للذكور.
المستندات المطلوبة
شهادة التخرج أصل – شهادة الامتياز– تصريح مزاولة المهنة – الموقف من التجنيد – صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية - موافقة صريحة من جهة العمل علي التقدم للإعلان – صحيفة حالة جنائية موجهة لكلية طب الأسنان جامعة عين شمس.
طريقة التقديم
تقدم الطلبات شخصيا باسم الدكتور عميد الكلية بمقر كلية طب الأسنان – جامعة عين شمس.
مواعيد التقديم
وفقا لإعلان بوابة الوظائف الحكومية يكون التقديم من 12 وحتى 26 نوفمبر الجاري.