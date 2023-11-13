محافظ المنوفية يبحث المخطط الاستراتيجي لمدينتي شبين الكوم وأشمون

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام، وفد الهيئة العامة للتخطيط العمراني، في إطار مشروع تحديث المخططات الاستراتيجية لبعض مدن الجمهورية.

محافظ المنوفية: جهود مكثفة لإنهاء المخططات الاستراتيجية

وأكد محافظ المنوفية بالحضور أن هناك جهوداً مستمرة ومتواصلة لإنهاء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدن وقري المحافظة، بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني من خلال القائمين علي العمل بها سواء في القاهرة أو الغربية .

وخلال اللقاء ، ترأس محافظ المنوفية الاجتماع التمهيدي لمشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينتى شبين الكوم وأشمون د، وأشار المحافظ إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة و حدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119 لسنة 2008.

تذليل العقبات أمام تنفيذ المخطط

وأكد محافظ المنوفية التعاون والتنسيق الكامل من خلال إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، مع المسؤولين بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، للعمل علي تذليل العقبات وتوفير كل التيسيرات لتنفيذ هذا المشروع الهام الذي سيعود بالنفع علي أهالي مدينتي شبين الكوم وأشمون.