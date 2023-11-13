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حسن الرداد يعلن موعد عرض فيلمه الجديد «بلوموندو» في دور العرض

كتب:

ضحى محمد
01:53 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
حسن الرداد

حسن الرداد

روّج الفنان حسن الرداد لفيلمه الجديد «بلوموندو»، والمُقرر طرحه في دور العرض بمصر والوطن العربي وسينمات الخليج، اعتبارًا من يوم 15 نوفمبر الجاري.

بوسترات فيلم «بلوموندو»

ونشر حسن الرداد بوسترات رسمية للفيلم عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، وعلق: «بلوموندو ابتداءً من 15 نوفمبر في جميع دور العرض في مصر والدول العربية».        

حسن الرداد يظهر في البرومو الرسمي لفيلم «بلوموندو»

وظهر حسن الرداد، في البرومو الرسمي لفيلم «بلوموندو»، وهو يدخل في علاقات غرامية كثيرة مع عدد من الفتيات، مستغلًا فترة سفر زوجته خارج البلاد، ليواجه العديد من المواقف الكوميدية والساخرة مع أصحابه، كما أنه سيُقدم أغنية ضمن الأحداث تحمل اسم «أنا جامد».

أبطال فيلم بلوموندو 

الفيلم من بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، سماء إبراهيم، محمد رضوان، محمود حافظ، رحاب الجمل، إنجي وجدان، محمد محمود، عمرو عبدالجليل، بدرية طلبة، وهو من تأليف حازم ويفي، إخراج ياسر سامي.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.