باحث: إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها بغزة.. وما تفعله يدخل في نطاق جرائم الحرب

قال محمد فوزي، الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ المؤشرات الحالية تعكس في ظاهرها أنّ القوات الإسرائيلية متقدمة عملياتيا بشكل نسبي داخل قطاع غزة، لكن الواقع العملي والحسابات العسكرية تقول «إنّنا أمام جيش نظامي يوصف بأنّه واحد من أقوى الجيوش في المنطقة»، في مواجهة مجموعات مسلحة غير نظامية.

الاجتياح البري الكامل للقطاع

وأضاف فوزي لـ«الوطن»، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي فشل حتى اللحظة في تحقيق أي أهداف عملياتية، خاصة مع عدم قدرته على تحقيق الاجتياح البري الكامل للقطاع، أو حتى تكبيد الفصائل الفلسطينية خسائر كبيرة تقضي على الوجود العسكري والسياسي لهذه الفصائل، على اعتبار أنّ جميع الضحايا الفلسطينيين هم من فئة المدنيين خاصة الأطفال والنساء، وهذا لا يعد إنجازا عسكريا، بل يدخل في إطار جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

وأشار الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إلى أنّ كتائب القسام نفذت في 24 أكتوبر عملية إنزال لنحو 15 من مقاتليها من ناحية البحر في قاعدة «زيكيم» العسكرية الإسرائيلية، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة بين الجانبين أفضت إلى مقتل بعض العناصر من الطرفين.

تكبيد الجانب الإسرائيلي بعض الخسائر

ونوه بأنّ العمليات النوعية للفصائل الفلسطينية يبدو أنّها تستهدف بشكل عام تكبيد الجانب الإسرائيلي بعض الخسائر المادية والبشرية، وإحداث حالة ارتباك للقوات الإسرائيلية التي تركز على التوغل في غزة.