«شردي» عن الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش: كل مصاب شخص له قصة

شدد الإعلامي مصطفى شردي، على أهمية زيارة الوفد الإعلامي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى مستشفى العريش لزيارة المصابين والجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى.

وقال شردي: «نحن نقف إنسانيا ومعنونا مع أطفالنا وأهالينا في غزة، وأحيى الشركة المتحدة على خطوة الزيارة ويجب أن تقوم القنوات والمؤسسات الإعلامية الأخرى بخطوات مشابهة، فهناك فرق ما بين متابعة الوضع على الشاشة والتواجد وسط المصابين على أرض الواقع».

مصطفى شردي: الأطباء في مستشفى العريش يروون قصصا مؤثرة عن إصابات الفلسطينيين

وتابع الإعلامي مصطفى شردي في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأمر اختلف بالنسبة له بعد ما شاهده وما سمهه من قصص من المصابين، «هناك العديد من القصص، كل شخص مصاب له قصة وهناك آلاف من القصص، ولكن القصة التي أثرت في لم تكن قصة مصاب ولكن قصة طبيب الذي يعتبر من كبار الأطباء، حكى لي عن ما شاهده، وأكد لي أنه لم ير في حياته مثل تلك الإصابات في المخ والأعصاب وحروق وتكسير العظام وبتر الأعضاء وجميعها تؤكد أن هناك مأسي».

وأضاف: «أعتقد الأطباء في مستشفى العريش يحتاجون إلى رواية الحقيقة، المريض سيحكي قصة واحدة بالطبع هي صعبة ومأثرة، ولكن الطبيب المعالج لديه عشرات القصص من الحالات التي يعالجها ويتواجد بجانبهم منذ دخوله إلى المستشفى محاولا إنقاذ حياته».

وتابع: «خارج الزيارات تتحول هذه المستشفى إلى كتلة من الإنسانية، هناك حوار بين الأطباء والمرضى والفريق الطبي، تنصرف الأضواء والإعلام وتبقى علاقة الطبيب الإنسان بالمرضى والمصابين»