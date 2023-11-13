«تجارية الدقهلية» تعلن التبرع بمليون جنيه لدعم الشعب الفلسطيني

أعلن المهندس أحمد رعب، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية، اليوم الاثنين، التبرع بمبلغ مليون جنيه لدعم الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، خصما من الإحتياطى العام للغرفة، مشيرا إلى إيداع المبلغ في صندوق «تحيا مصر» لتوصيل المساعدات من خلال القنوات الرسمية للدولة.

مساندة الشعب الفلسطيني

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، في بيان، أن التبرع يأتي في إطار الدور المجتمعي والإنساني للغرفة في مساندة الفلسطينيين، واستكمالا للجهود المصرية في دعم الشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل، أشارت نقابة المهندسين بالدقهلية إلى عبور أولى الشاحنات المحملة بـ25 طنا من المساعدات المقدمة من مهندسي الدقهلية إلى الشعب الفلسطيني اليوم الاثنين، مضحة أنها أول نقابة مهنية تصل مساعدتها مباشرة إلى الأراضي الفلسطينية.