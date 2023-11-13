قائمة بأسعار أشهر السيارات الكهربائية في مصر.. «اختار المناسب لميزانيتك»

تستحوذ السيارات الكهربائية، على اهتمام كبير خلال الفترة الحالية، حيث يبحث عنها الكثير مع انتشارها وتوقعات بسيطرتها على مستقبل صناعة السيارات في العالم، في الوقت الذي يواجه هذه النوع من السيارات بعض التحديات، منها عدم توافر نقاط شحن كافية، وعدم توفير البنية التحتية لها بالكثير من البلاد.

قائمة بأسعار السيارات الكهربائية المتواجدة في مصر

وتستعرض الوطن، من خلال السطور التالية قائمة بأسعار السيارات الكهربائية المتواجدة في مصر، والمقدمة من قبل الوكلاء بشكل رسمي، بالإضافة إلى بعض السيارات المستوردة من قبل أشخاص أو شركات خاصة، وفقًا لموقع contactcars.

بورشه تايكان الكهربائية

تأتي السيارة بورشة تايكان كأول سيارة كهربائية بالكامل من بورشه، والتي تقدم بالسوق المصرية من خلال الوكيل الرسمي للعلامة الألمانية، وتم طرح هذه السيارة بأكثر من نسخة بمميزات ومواصفات مختلفة.

- النسخة الأولى من السيارة تايكان، بسعر من 3.820 مليون جنيه مصري.

- النسخة الثانية من السيارة تايكان، بقوة تربو اس 750 حصان، بسعر يبدأ من 8.179 مليون جنيه مصري، والتسارع من 0-100 كم/الساعة في 2.8 ثانية فقط.

السيارة بي ام دبليو i7 الكهربائية

ومن بين أشهر السيارات الكهربائية في مصر، هي بي ام دبليو i7، وهي النسخة الكهربائية بالكامل، بسعر 6.200 مليون جنيه مصري، وتقدم هذه السيارة بمحركين كهربائيين بقوة إجمالية 544 حصان، ومدى يصل إلى 625.000 كم بالشحنة الواحدة.

السيارة بي ام دبليو iX الكهربائية

تتواجد السيارة بي ام دبليو iX الكهربائية الكروس أوفر، في السوق المصرية بنسخة 40 XDrive بسعر 3.500 مليون جنيه، وبنسخة 50 XDrive بسعر 3.900 مليون جنيه، بقوة 381 حصان، ويصل المدى إلى 631 كم بالشحنة الواحدة.

سعر بي ام دبليو i4 الكهربائية

أيضًا من بين السيارات الكهربائية في السوق المصرية، السيارة i4 الكهربائية بالكامل، وهي النسخة الكهربائية من الفئة الرابعة الشهيرة من بي ام دبليو، بسعر 2.470 مليون جنيه مصري، وتقدم السيارة بنسخة eDRIVE40 وبمدى يصل إلى 591 كم بالشحنة الواحدة.

ترخيص 3028 سيارة كهربائية

وكشفت أحدث بيانات صادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، أن الفترة من يوليو 2021 وحتى نهاية أغسطس 2023، تم ترخيص 3028 سيارة كهربائية، وفي شهر أغسطس الماضي فقط بلغ إجمالي تراخيص السيارات الكهربائية 265 سيارة بأنحاء الجمهورية.