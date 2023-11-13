عرض فيلم «الإسكندراني» بالسينما في ديسمبر المقبل

احتفلت أسرة فيلم «الإسكندراني» بانتهاء تصوير آخر مشهد في الأيام الماضية، ومن المقرر أن يسافر صناع الفيلم إلى إيطاليا، لتصوير بقية المشاهد هناك.

واستغرق تصوير الفيلم نحو شهر ونصف، إذ جرى تصويره في أماكنه الحقيقية بحي الأنفوشي وبحري بالإسكندرية، واستقر صناع الفيلم، على الموعد المبدئي لطرح العمل في نهاية شهر ديسمبر المقبل.

تفاصيل فيلم الإسكندراني

‎وفيلم الإسكندراني بطولة أحمد العوضي، في أولى بطولاته السينمائية، وبطلة الفيلم الفنانة زينة ومعهما الفنان بيومي فؤاد، ومجموعة من نجوم الفن الكِبار منهم الفنان حسين فهمي، وصلاح عبد الله، ويشارك في البطولة محمود حافظ، ومحمد رضوان، وعصام السقا، ورحاب الجمل والوجه الجديد تسنيم مطر وآخرون.

وفيلم الإسكندراني من إنتاج شركة مصر العربية للإنتاج السينمائي، بالشراكة مع روتانا استديو، وإخراج خالد يوسف، ومأخوذ عن رواية الإسكندراني، للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

رواية الإسكندراني

ويشار إلى أنّ هذا العمل، كان يريد أن يُخرِجه الراحل عاطف الطيب، ورشح الأخير، الفنان أحمد زكي، ونور الشريف لبطولة الفيلم قبل وفاته، لكن لم يتم الاتفاق عليهم بشكل رسمي.

ووقع اختيار المخرج خالد يوسف على رواية الإسكندراني، ووضع لها رؤية درامية عصرية، لتدور الأحداث في زمننا، ورشح الفنان أحمد العوضي لتقدم بطولة هذا العمل، إذ أكد أنّ العوضي هو الأنسب لتقديم دور «بكر»، البطل الشعبي، الذي يخوض مغامرات كبيرة في الإسكندرية وإيطاليا.