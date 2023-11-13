محلل سياسي فلسطيني يشيد بزيارة وفد «المتحدة» لمصابي غزة: رسالة دعم واضحة

أشاد الدكتور أيمن الرقب المحلل السياسي الفلسطيني وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، بزيارة وفد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمصابي غزة في مستشفى العريش العام بفلسطين، مؤكدا أن الدور المصري واضح منذ البداية بالدعم الكامل للقضية الفلسطينة على كل الأصعدة سواء السياسي والدبلوماسي أو يإدخال المواد الغذائية وأخيرا باستقبال الجرحى من قطاع غزة لتلقيمهم العلاج ما يخفف الضغط على القطاع الطبي في غزة.

الرقب: زيارة وفد المتحدة لمستشفى العريش يبرز الدور الإعلامي

وتابع «الرقب» في تصريحاته لـ«الوطن» أن زيارة الوفد الإعلامي من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمستشفى العريش يرفع معنويات المصابين الفلسطينيين ويوجه رسالة للشعب الفلسطيني بأن الشعب المصري معهم، ويؤكد الدور الإعلامي لمصر تجاه القضية.

وأكد «الرقب» أن الإعلام المصري أدى دورا مهما جدا في نقل الرواية والسردية الفلسطينية للعالم بعد أن حاول الاحتلال تضليليها بشكل كامل، متابعا أن الضغط الاعلامي يلعب دورا مهما جدا إذ أثبت الإعلام أنه سلاح مهم جدا في هذه الحرب وخاصة الإعلام المصري الي فتح كل منصاته لنقل القضية الفلسطينة وضغطه المستمر لإدخال أكبر كمية ممكن من المساعدات للقطاع.

كان وفد إعلامي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة، وعمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، زار مستشفى العريش العام، وتفقد أحوال المصابين الفلسطينيين للاطمئنان عليهم، إذ يضم المستشفى نحو 61 مصابا وجريحا فلسطينيا.