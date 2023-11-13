جاسمين طه زكي عن زيارة وفد «المتحدة» لمصابي غزة: واجب وطني

أشادت الإعلامية جاسمين طه زكي بجهود إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال زيارتها لمستشفى العريش العام، والتي استقبلت نحو 61 مصابا وجريحا فلسطينيا.

جاسمين طه زكي تتحدث عن زيارتها لمستشفة العريش

وقالت الإعلامية جاسمين طه زكي خلال الزيارة: «الزيارة جاءت مهمة جدا، وبمجرد أن تلقيت دعوة لزيارة المستشفى لم أتردد لحظة، فهذا واجب المواطن المصري بشكل عام، والإعلاميين بشكل خاص، وفي الحقيقة المشهد عن قُرب مختلف».

جاسمين طه زكي تسرد موقف إنساني

وأضافت جاسمين طه زكي في تصريحات لـ«الوطن»: «شاهدت حالات تقطع القلب سواء من الشباب والأطفال، فالجميع حالتهم صعبة، وأتمنى أن تزول تلك الغمة عن شعبنا في غزة، مشددة في حديثها على أنه يجب على جميع المؤسسات أن تتكاتف مع بعضها لتقديم الدعم والمساعدات إلى الأشقاء فى غزة».

يأتي ذلك في إطار دعم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لمصابي غزة بمستشفى العريش العام ،ودعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، إذ تجولت الشركة جولة داخل المستشفى لزيارة المصابين، في محاولة لدعم المصابين وتخفيف أوجاعهم فى إطار الدور المجتمعي للشركة من خلال المشاركة في الخدمات المجتمعية على جميع الأصعدة.