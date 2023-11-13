إزالة 42 حالة تعد على الأراضي الزراعية في 4 مراكز بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على التعاون المستمر بين كل أجهزة الدولة للتصدي بكل حزم ودون تهاون للتعديات على الأراضي الزراعية، حيث تواصل الأجهزة المعنية جهودها في مواجهة كل من تسول له نفسه التعدي على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة.

إزالة 20 تعديا بالبناء المخالف في المنيا

واستعرض المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة، حيث تمكنت الوحدات المحلية بمركزي (بنى مزار- المنيا)، من إزالة 20 حالة تعد بالبناء المخالف منها 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرى( البرجاية - بنى محمد سلطان – دمشير – طوخ الخيل – صفط الخمار) بمركز المنيا، إلى جانب إزالة 9 حالات تعد على أرض زراعية بقرية الحسينية وحي شرق مدينة بنى مزار.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وفي مركزي (مطاي- العدوة)، أزالت الوحدات المحلية 22 حالة تعد، منها 10 حالات تعد على أراض زراعية وبناء مخالف بقريتي (منبال – بردنوها) في مركز مطاي، وإزالة 12 حالة تعد في المهد خارج الحيز العمراني بقرى (بنى عامر -القايات – عطف حيدر- كفر مهدى) بمركز العدوة، وتم التعامل الفوري والإزالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.