عمرو الفقي: «المتحدة» تجدد التزامها بدعم القضية الفلسطينية ومساندة أشقائنا

وجه عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر لجميع من ساهم في تخفيف الحصار على الأشقاء الفلسطينيين الذين يواجهون الظروف القاسية بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلًا: «ليس ذلك بجديد على الشعب المصري الذي يتضامن مع جميع أشقائه في جميع الظروف، ويضع حقوقهم المشروعة منذ اندلاع الحروب».

نقل الحقائق والوقوف على الأحداث

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد الآن من أمام معبر رفح، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بصفتها واحده من أبرز الكيانات الإعلامية بالوطن العربي نقلت جميع الأحداث، وأذاعت التغطيات الإخبارية على مدار الساعة، لنقل الحقائق والوقوف على الأحداث، وطالبت من خلال جميع منصاتها الإعلامية والمرئية والمسموعة والمقروئة بالوقف الفوري لإطلاق النار على قطاع غزة، حقنًا لدماء الشعب الفسلطيني ونشر الوعي بعدالة القضية الفسلطينية، وإلقاء الضوء على بطولات وتضحيات الشعب الفلسطيني في سبيل الدفاع عن أرضه، ودعمه في جميع الجهود التي تسعى إلى حل سلمي وعادل.

دعم القضية الفلسطينية

واستكمل:«نجدد التزامنا دائما بدعم القضية ومساندة أشقائنا العرب في جميع الظروف، وأن نكون صوتا لنيل حقوقهم المشروعة، ولأن عداله القضية الفلسطينية جزء من قناعات الشعب المصري، بذلت مصر جهودا جباره لنصرة أشقائها في فلسطين، لحصولهم على حقوقهم المشروعة».