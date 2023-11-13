«راعي مصر» تدشن قافلة طبية في القرى النائية بالمنوفية.. اعرف الخريطة

دشن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، القافلة الطبية المتحركة، والتي تنظمها مؤسسة راعي مصر للتنمية، إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتقديم خدمات طبية متميزة وبأجور رمزية للأسر الأولى بالرعاية بكل القرى الفقيرة والمناطق النائية من أبناء المحافظة، وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة والتضامن الاجتماعي.

قافلة طبية من مؤسسة راعي مصر للتنمية بالمنوفية

وتفقد محافظ المنوفية العيادات المتنقلة، واستمع إلى شرح مفصل عن آلية عمل القافلة، موجهاً وكيل وزارة الصحة بضرورة التنسيق الكامل مع مؤسسة راعي مصر للتنمية لإعداد جدول زمني لانتظام سير عمل القافلة على أن تجوب مراكز والقرى النائية، وكذا تدعيم القافلة بمزيد من أطقم الأطباء والمستلزمات الطبية اللازمة، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية لتلك القوافل والتى من شأنها تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر وضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم.

خريطة القوافل الطبية في محافظة المنوفية

وأوضحت مسؤول القوافل الطبية لمؤسسة راعي مصر للتنمية، أن القوافل تشمل كل التخصصات الطبية، منها الباطنة، والأطفال، والعظام، والرمد، والنساء والتوليد، والأنف والأذن والحنجرة وغيرها، وذلك بأجور رمزية وتسليم العلاج المناسب بالمجان.

وأضافت، أن القافلة ستجوب عدة قرى بمركزي السادات ومنوف خلال الشهر الحالي، وستتواجد في مراكز الشباب أو دور المناسبات أو مقر وحدات الشئون الاجتماعية.

وستنطلق القافلة اليوم الاثنين قرية القومبانية بكفر داود بمركز السادات، وغداً الثلاثاء بقرية كفر داود الجديدة، ويوم الخميس الموافق 16 نوفمبر بقرية الخطاطبة المحطة، يوم 17 نوفمبر بقرية الخطاطبة البلد، ويوم الأحد الموافق 19 نوفمبر بقرية الأخماس، ويوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر بقرية عزبة الشيخ، وقرية اليافطة يوم 23 نوفمبر، ويوم 24 القادم بقرية الجيار، ويوم السبت الموافق 25 بكفر بلمشط، وأخيراً يوم الأحد 26 نوفمبر بقرية الحامول بمركز منوف، وتستمر تنظيم تلك القوافل طوال العام.