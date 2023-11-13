«الأورمان» تدعم زواج 25 فتاة يتيمة في الدقهلية بـ375 ألف جنيه

شاركت جمعية الأورمان، مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، في تنظيم حفل بمدينة بالمنصورة، وذلك لدعم 25 فتاة يتيمة بمبالغ مالية بلغت 375 ألف جنيه، بواقع 15 ألفاً لكل فتاة مقبلة على الزواج، وذلك لمساعدتهن على إتمام زفافهن وإدخال السعادة على قلوبهن.

دعم زواج الفتيات اليتيمات بمحافظة الدقهلية

وأكد الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، في بيان صحفي، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل سويا مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم.

وذكر أن هذا الدور من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم والوقوف بجوارهم في أفراحهم، مشيدًا بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، والتي تسهم دائمًا في إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا، من خلال ما يُقَدَّم من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

نشاط خيري لجمعية الأورمان

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري إنساني أطلقته الأورمان قبل سنوات من الآن ومستمرة فيه لما له من أهمية كبيرة في دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات في بناء حياة جديدة، ويُخْتَار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها أن يكون عُقِد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميداني تجريه الأورمان لها.