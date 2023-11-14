10 إجراءات من «النقل» لتعظيم تجارة الترانزيت في مصر.. أبرزها المواني الجافة

أوضحت وزارة النقل جهود مصر في تعظيم تجارة الترانزيت، والتي تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، موضحة أنها تستهدف زيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت بحوضي البحر الأحمر والبحر المتوسط.

تعد تجارة الترانزيت، وفق تقرير وزارة النقل، مصدرا مهما ودائما للإيرادات المباشرة وغير المباشرة بالعملة الصعبة، موضحة أنه تم التعاقد مع خمس تحالفات عالمية لإدارة وتشغيل 5 محطات جديدة، لافتة إلى أن جميع الأعمال تتم وفق المعايير والمواصفات العالمية في هذا الشأن.

جهود مصر في تعظيم تجارة الترانزيت

- تطوير المواني البحرية.

- زيادة طاقة المواني الاستيعابية من حيث أطوال وأعماق المحطات والأرصفة.

- استخدام أفضل أنظمة التشغيل الخاصة بإدارة المحطات.

- إنشاء مواني جافة ومناطق لوجستية في ظهير المواني.

- إنشاء مراكز توزيع لتشكيل ممرات لوجستية تستند على المواني البحرية وربطها بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية من خلال شبكة القطار الكهربائي السريع وشبكة السكك الحديدية.

- التعاقد مع شركات إدارة محطات وخطوط النقل البحري العالمية.

- تقديم حوافز وعقد شراكات استراتيجية طويلة المدى مع الخطوط الملاحية المتحكمة في حركة التجارة العالمية لضمان اتصالية المواني المصرية بكل المواني على مستوى العالم.

- تحسين بيئة العمل لتقليل زمن مكوث الحاوية داخل المواني لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطات.

- تطوير أنظمة الجمارك وتطوير أداء جهات الفحص والعرض.

- تكوين شراكات استراتيجية مع الدول الصناعية والتجارية الكبرى لجعل المواني المصرية مركزا لعمليات الترانزيت والتصدير وإعادة التصدير.