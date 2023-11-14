«الأرصاد» تكشف تفاصيل الظواهر الجوية اليوم: أمطار خفيفة على أماكن متفرقة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد اليوم، حيث يُتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال ووسط سيناء، وتمتد الأمطار خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس

وعن حالة الطقس اليوم، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّه يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال النهار.

وأضافت أنّه يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية.