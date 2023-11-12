طلاب «هندسة المنصورة الجديدة» يزينون الجامعة بتصميمات خادعة للبصر (صور)

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة، قيام قسم عمارة بكلية الهندسة المنصورة الجديدة بتزيين الجامعة بتصميمات خادعة للبصر، في إطار تصميم محاكاة لأحد فصول الحضانة بمشروعهم التصميمي مدرسة دولية بمدينة المنصورة الجديدة.

وأشارت الجامعة في بيان إلى أن التزيين جاء تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتورة وائل صديق عميد كلية الهندسة، وإشراف الدكتورة سارة البهلول مدير البرامج الهندسة والدكتورة علياء عباس مدرس العمارة بالكلية.

تزيين الجامعة كمحاكاة لمشروع خاص بعمارة هندسة المنصورة

وأوضح الدكتور وائل صديق أستاذ العمارة والتصميم البيئي، أن هذه التصميمات كانت نتاج تعاون الطلاب من الفرقة الأولى والفرقة الثانية ببرنامج العمارة البيئية بالكلية من خلال مادتي التصميم المعماري والتدريب البصري، وأن تعاون الطلاب وحرصهم على جودة الأعمال، وتطبيق نظريات العمارة كان مبهرًا ومثيرًا للإعجاب، وأن روح العمل الجامعي جاء تطبيقا لتعليمات رئيس الجامعة من إكساب الطلاب مهارات العمل الجماعي في جميع الميادين الحقلية.

وأكد الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة، أهمية التصميمات وجودتها وقام بمحاورة أحد الأطفال داخل الفراغ التعليمي المخصص كمحاكاة لأحد الفصول التعليمي الذي تم استقدامه من طرف طلاب العمارة استكمالا للمشهد والصورة البصرية للمشروع.

وأوضح أن جامعة المنصورة ستتبنى مشروعا لتنمية مهارات أطفال مدينة المنصورة الجديدة بالتعاون مع الجامعة بالمجالات المختلفة على خلفية هذا الحدث المعماري.