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عاجل.. انخفاض أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق

كتب:

مارينا رؤوف
03:59 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
مواد البناء

مواد البناء

حققت أسعار الأسمنت انخفاضًا ملحوظًا في سعر الطن للمرة الثانية اليوم مقارنة بأسعار الصباح، وفق ما أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمجلس الوزراء، إذ شهد سعر الأسمنت انخفاضا تراوحت قيمته ما بين الـ100 و165 جنيها خلال تعاملات الصباح، ليعاود الانخفاض الآن أيضا بقيمة بلغت 66 جنيها.

 ووصلت قيمة الانخفاضات إلى نسبة 2.82% من سعر الصباح بقيمة 66 جنيه في اليوم.

أسعار الأسمنت اليوم 

 وأشارت بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات في مجلس الوزراء إلى أن سعر طن الأسمنت الرمادي سجل الآن 2283 جنيها للطن، حيث بلغت قيمة الانخفاضات 66 جنيه دفعة واحدة.

وأشارت بوابة الأسعار المحلية، إلى أن محافظة سوهاج سجلت أقل سعر للأسمنت اليوم حيث سجل 1700 جنيه للطن، وتختلف الأسعار من مكان إلى آخر نتيجة زيادة الحلقات الوسيطة بين المصنع والمستهلك وبعد وقرب المسافة عن المصنع.

سعر الحديد الاستثماري

وانخفض سعر الحديد الاستثماري اليوم الاثنين في السوق، ليسجل 38 ألفا و405 جنيها للطن، بانخفاض قدره 176 جنيها للطن.

وسجل سعر «حديد عز» اليوم 41 ألفا و146 جنيها للطن الواحد، وهو سعر البيع للمستهلك.

 

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.