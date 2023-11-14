تطبيق رقمي للاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. اعرف خطوات التقديم

تعتبر مبادرة «سيارات المصريين بالخارج» خطوة إيجابية من جانب الحكومة المصرية، لتيسير استيراد السيارات للمصريين المقيمين خارج البلاد، ودعم صناعة السيارات في مصر، وتحفيز الاقتصاد المصري، ويُشترط لها وضع وديعة دولارية في البنوك المصرية مقابل جلب السيارة من الخارج، ويمكن للمصريين بالخارج التسجيل من خلال تطبيق أنشأته وزارة الهجرة بالتعاون مع ووزارة الاتصالات.

تطبيق لتسجيل مبادرة سيارات المصريين بالخارج

وأوضحت وزيرة الهجرة، أنّ الودائع يتم تحديدها بالتعاون مع وزارة الاتصالات عبر الهاتف المحمول، ليقوم المصري بتسجيل نفسه من خلال الأبلكيشن وتحديد نوع السيارة بكل سهولة، وتحديد حجم الوديعة المراد ربطها خلال الـ5 سنوات في حساب باسمه لصالح وزارة المالية المصرية في البنك الأهلي المصري.

وأكدت الوزيرة، أنّه يمكن للمصري استرداد الوديعة بعد الـ5 سنوات من خلال نفس التطبيق، كما أنّ الوديعة ستسترد كاملة بالجنيه المصري بسعر صرف الدولار وقت عمل الوديعة، ويمكن التسجيل على التطبيق من خلال 5 خطوات، كما يلي.

1- تحميل تطبيق سيارات المصريين بالخارج من هواتف أندرويد أو أيفون، عبر الرابط.

أندرويد عبر الرابط: https://play.google.com/store.

2- يختار المواطن المصري إدخال بيانات السيارة، ويختار من بين «اختر الماركة أو اختر الموديل».

3- اختر تفاصيل السيارة واعرف الرسوم.

4- يجيب المواطن الراغب في جلب سيارة من مبادرة المصريين بالخارج، على هل أنت مالك أول؟».

5- ملء تصريح الإقامة.