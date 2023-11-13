عضو بـ«الشيوخ»: الرئيس السيسي أعاد مصر إلى دورها الريادي في أفريقيا

أكد النائب عبده أبو عايشه عضو مجلس الشيوخ، أن مصر وبتوجيهات الرئيس السيسي تظل رائدة في دعم وتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية الأفريقية، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات دولية وشراكة أفريقية تسهم في تعزيز التعاون والتكامل مع دول القارة الإفريقية، ودعم المشروعات التنموية.

افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية

ولفت أبو عايشه إلى أهمية افتتاح الرئيس السيسي اليوم المعرض الأفريقي للتجارة البينية، الذي يقام في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمشاركة عدد من رؤساء الدول، مشيدا بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه وتأكيده على الدعم الإيجابي لأفريقيا.

ولفت إلى أن مصر رائدة في مد روابطها وتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية وخاصة طوال السنوات الماضية بتوجيهات الرئيس السيسي، مشددا على أن الفضل للرئيس السيسي فهو الذي أعاد مصر إلى دورها الريادي في أفريقيا، ومصر تشارك في كل المؤسسات الاقتصادية الكبيرة بأفريقيا.

مصر دائما متصدرة الدول الأفريقية

وأضاف أن هناك مشروعات مهمة تتم على أرض قارة أفريقيا ومصر دائما متصدرة الدول الأفريقية، وتعمل من أجل أفريقيا وتنمية المشروعات والتطوير.

واختتم بأنه يؤيد كل خطوات ومشروعات التقارب مع أفريقيا في كل القطاعات، وخصوصا الاقتصادي، موضحا أن فرص الاستثمار في أفريقيا واسعة للغاية.