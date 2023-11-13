اختلفت الأحزاب والهدف واحد.. 3 مؤتمرات جماهيرية لدعم «السيسي» بالإسكندرية

شهدت الإسكندرية 3 مؤتمرات جماهيرية لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، خلال الأسبوع الأول للدعاية الانتخابية المقرر استمرارها حتى يوم 8 ديسمبر المقبل، حيث اختلفت الأحزاب المنظمة في مساراتها، إلا أنهم اتحدوا على هدف واحد تمثل في دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، متفقين على أن ذلك الأمر لسببين هامين أولهما استكمال المشروعات التي انطلقت في عهده والثاني كونه رجل المرحلة الحالية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية في نقاط مبسطة ملامح المؤتمرات الثلاثة الداعمة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي خلال الأسبوع الأول للدعاية الانتخابية في الإسكندرية.

مؤتمر غرب الإسكندرية لدعم السيسي من حزب مستقبل وطن

البداية بتنظيم حزب مستقبل وطن مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي غرب الإسكندرية.

المؤتمر الجماهيري جاء بعنوان «حبيب المصريين» بحضور أهالي منطقة العامرية.

وأكد أعضاء حزب مستقبل وطن دعم «السيسي» من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية.

مؤتمر وسط الإسكندرية من حزب الجيل الديمقراطي

المؤتمر الثاني نظمه حزب الجيل الديمقراطي بمنطقة الإبراهيمية وسط الإسكندرية، وأكد أعضاء حزب الجيل الديمقراطي على أهمية دعم «السيسي» كونه رجل المرحلة.

مؤتمر شرق الإسكندرية من حزب مصر أكتوبر

اختتمت مؤتمرات الأسبوع الأول بمؤتمر حزب مصر أكتوبر في أبو قير شرق الإسكندرية، حيث ثمن أعضاء حزب مصر أكتوبر إنجازات «السيسي» خلال 10 سنوات على رأسها «حياة كريمة» مؤكدين على دعمهم الكامل له.

الأحزاب تجيب: لماذا تدعم السيسي للرئاسة؟

أعضاء الأحزاب طالبوا الجماهير التكاتف والالتحام والوقوف على قلب رجل واحد خلف «السيسي» في الوقت الراهن.

وأكد أعضاء الأحزاب أن الأصوات الداعمة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي هي رسالة على وحدة الصف المصري.

دعوة أهالي محافظة الإسكندرية للمشاركة في الاستحقاق الدستوري الوشيك والاصطفاف أمام مراكز الاقتراع في الأيام المحددة للانتخابات.

ثمنوا القضاء على جذور الإرهاب وبدء عملية تنمية شاملة تناسب الجمهورية الجديدة.