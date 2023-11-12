وكيل «حقوق إنسان النواب»: ندعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال الإنجازات

قال محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أمر ضروري للحفاظ على الأمن القومي المصري، لاسيما رسالته الواضحة برفض تهجير أهالي غزة.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الذي نظمه حزب مصر أكتوبر، مساء اليوم، تزامنا مع سباق الانتخابات الرئاسية الجارية واحتضنته قاعة المؤتمرات بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية شرق الإسكندرية.

«عبد العزيز»: «عاوزين نكمل بناء الجمهورية الجديدة»

وأضاف «عبد العزيز»، أن دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة هو دعم لمشروع الرئيس السيسي في استكمال طريق الإنجازات تحت شعار: «عاوزين نكمل بناء الجمهورية الجديدة»

رسالة تحية لأبناء غزة من الإسكندرية

وتابع: الإسكندرية مدينة مناضلة تقف مع مصر ضد أي اعتداءات عليها، لذا فمنها نوجه رسالة تحية لكل أبناء غزة أن تصمد في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.