حضور حاشد في مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالسويس

نظم حزب مستقبل وطن محافظة السويس، مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، بحضور عدد كبير من ممثلي النقابات والعمال والأحزاب السياسية والشخصيات العامة.

مستقبل وطن يؤيد الرئيس السيسي في الانتخابات

وخلال كلمته، أكد أحمد خشانة أمين حزب مستقبل وطن في السويس ونائب مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لمحافظة السويس، أنه حان الوقت للالتفاف حول مصلحة مصر وهي انتخاب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مشيرا أن مستقبل وطن لديه الاستعداد التام للعمل مع أي حزب أو جهة في محافظة السويس تزكي ذلك الاتجاه.

وأعلن «خشانة» تأييد أعضاء الحزب وأمناء المحافظة واللجان وأمانة التنظيم والوكلاء لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة من أجل مصر المستقبل مصر القوية مصر العظمى.

خشانة: الرئيس السيسي رجل المرحلة القادمة

وتابع «خشانة»، أن الرئيس السيسي رجل المرحلة القادمة، فهو الرجل الذي قضى على الإرهاب وهو صانع مصر الحديثة، «وإحنا كمصريين المفروض نحول يوم الانتخابات إلى احتفالية وملحمة حب للرئيس».