مؤتمر حاشد لـ«مستقبل وطن» دعما للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بقنا

توافد الآلاف في قاعة نادي الألومنيوم في نجع حمادي، شمال محافظة قنا، لحضور مؤتمر دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي ينظمه أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة قنا.

ويحضر المؤتمر نواب محافظة قنا وشخصيات عامة في محافظة قنا، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال على قاعود، عمدة قرية الحاج سلام في مركز فرشوط، إن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلق بلا حدود، لأنه الرئيس الوحيد الذي أحدث نقله نوعية في قرى المحافظة بمشروعات حياة كريمة، التي جعلت القرى تضاهي المدن في الخدمات.

وقال إننا ندعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بكل قوة، سوف نحشد في الانتخابات الرئاسية المقبلة للتصويت في الانتخابات، لانه القيادة الرئاسية الوحيدة التي تدرك حجم المخاطر التي تدار ضد مصر.

كان حزب مستقبل وطن نظم عدة اجتماعات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.